Criança de 5 anos morre após se afogar em piscina de hotel em Baturité

Uma criança de cinco anos faleceu no último sábado (1º), após se afogar na piscina de um hotel localizado em Baturité, no Ceará. Segundo relatos de testemunhas, as câmeras de segurança do local não foram entregues à família e, até o momento, não se sabe quais teriam sido as circunstâncias da morte.

Em nota, divulgada no início desta segunda-feira (3), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso foi registrado na Delegacia Regional de Baturité da PC-CE ainda durante o fim de semana. A mãe da criança, identificada como Miguel Enzo, chegou a ser ouvida para auxiliar nas investigações do caso.

Além disso, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceu ao hotel para realizar os primeiros levantamentos do ocorrido.

Mãe abalada

Procurada pela reportagem do Diário do Nordeste, a mãe da criança preferiu não comentar o caso no momento, por conta do abalo com a perda do filho.

O hotel também foi procurado para se pronunciar, mas não revelou detalhes do falecimento até então.

Confira nota da SSPDS sobre o caso:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias da morte por afogamento de uma criança de cinco anos, em uma piscina de um hotel em Baturité - Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15) do Estado - nesse sábado (1). O caso foi registrado na Delegacia Regional de Baturité da PC-CE, onde a mãe da criança foi ouvida. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para realizar os primeiros levantamentos do fato.

