Como a Polícia chegou até a manicure que mantinha contato direto com líder de facção no Ceará

A manicure Maria Julia Machado de Menezes, presa em Fortaleza nessa terça-feira (22), era uma das mulheres de confiança do líder de uma facção carioca com atuação no Ceará. Foi prestando serviços na casa de Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', que Maria Julia, também conhecida como 'Maluca' deu entrada 'no mundo do crime'.

A reportagem apurou que durante dois anos 'Maluca' tomou conta da contabilidade de toda a facção em nível estadual. Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, foi 'Majestade' quem a apresentou ao grupo criminoso e ela passou a responder diretamente a Max Miliano Machado da Silva, o 'Lampião'.

Max Mimiliano chegou a ser apontado como principal fornecedor de drogas ao Ceará. Ele esteve sob a mira da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) por trazer entorpecentes do Pará e distribuir os ilícitos em diversos municípios cearenses.

Maximiliano foi preso em fevereiro de 2021, no Pará. Na ocasião, ele estava em posse de mais de 600 quilos de cocaína

CONVERSAS REVELADORAS

Francisca Valeska também foi presa no ano passado. Com as capturas de quem estava entorno de Maria Julia ficou cada vez mais perto a Polícia chegar até ela. Durante a prisão, as autoridades apreenderam um celular que estava com um homem identificado como João Vitor, o 'Adidas'. Ele é apontado como o namorado da Majestade.

Foram localizadas conversas de cunho criminoso entre 'Adidas' e 'Maluca'. Eles são suspeitos de participar do tráfico de drogas e associação para o tráfico dentro da facção.

VEJA ABAIXO:

Legenda: A investigação apontou que Maluca tinha conhecimento do dinheiro ilícito com o qual mexia diariamente Foto: Reprodução

A Polícia localizou Maria Julia Machado por meio das informações contidas nas trocas de mensagens. Nessa quarta-feira (23), o delegado adjunto da Draco, Wilson Camelo, corroborou que 'Maluca' tinha ainda a função de pagar fornecedores de arma de fogo e de drogas que eram revendidas, além de cuidar do valor pago por criminosos atuarem no esquema.

"Ela tinha o controle de algumas contas bancárias, onde outros criminosos faziam os pagamentos da caixinha, aquela contribuição mensal que cada criminoso faz para a organização, e era uma das responsáveis por administrar esses recursos", disse o delegado. As investigações continuam com o objetivo de capturar outros membros da quadrilha.