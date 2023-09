Começa a votação dos jurados no segundo julgamento da Chacina do Curió

Juízes, representantes da acusação e da defesa e os sete jurados já estão reunidos, no 1º Salão do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (6), para decidir se oito policiais militares serão condenados ou absolvidos por 11 homicídios, três tentativas de homicídio e quatro crimes de tortura, no episódio que ficou conhecido como Chacina do Curió. Esse é o segundo julgamento do caso.

O colegiado de juízes que atua no julgamento pediu para o público se retirar do Salão, por volta de 9h35. A votação é secreta e pode durar horas. Antes de começar a votação, os magistrados indeferiram um pedido da defesa de alteração de um quesito.

793 quesitos serão respondidos por cada um dos sete jurados, se eles considerarem os réus culpados. Isso significa que o número total de quesitos a serem respondidos pode chegar a 5.551. Caso os jurados definem que os acusados são inocentes e devem ser absolvidos, o número de questionamentos é reduzido.

Quem são os PMs julgados:

Gerson Vitoriano Carvalho (viatura RD 1307)

Thiago Veríssimo Andrade Batista de Carvalho (viatura RD 1307)

Josiel Silveira Gomes (viatura RD 1307)

Thiago Aurélio de Souza Augusto (viatura RD 1072)

Ronaldo da Silva Lima (viatura RD 1072)

José Haroldo Uchoa Gomes (sargento comandante da RD1069)

Gaudioso Menezes de Mattos Brito Goes (motorista viatura RD1069)

Francinildo José da Silva Nascimento (sargento, viatura RD 1069)

Assuntos relacionados

Como terminou o primeiro julgamento

No primeiro julgamento da Chacina do Curió, ocorrido em junho deste ano, quatro policiais militares foram condenados a mais de 1.100 anos de prisão, se somadas as penas. Naquela ocasião, a votação dos jurados durou 13 horas.

Os três primeiros foram levados para o quartel da Polícia Militar no Centro da Capital após o júri. Já Abreu foi preso nos Estados Unidos, somente neste mês de agosto.

Terceiro julgamento começará na próxima semana

Uma terceira sessão do julgamento já está agendada para este ano. No próximo dia 12 de setembro, será a vez de julgar todos os oito réus que compõem o processo 3 da Chacina do Curió.

Nesta ocasião, estão previstos 21 depoimentos, sendo seis de vítimas sobreviventes, sete de testemunhas e oito interrogatórios.