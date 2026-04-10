Colisão frontal deixa quatro mortos em Viçosa do Ceará

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após a colisão frontal entre dois veículos de passeio na CE-232, no trecho da zona rural de Viçosa do Ceará, no interior do Estado, na manhã desta sexta-feira (10). Entre os mortos, três são da mesma família.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Ceará) informou ter sido acionado para a ocorrência, mas ao chegar encontrou três vítimas mortas. Outras duas já haviam sido removidas, sendo uma por terceiros e outra pela ambulância do município.

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital municipal, conforme apuração da TV Verdes Mares Cariri. Outra pessoa segue em atendimento na unidade de saúde.

O prefeito de Viçosa do Ceará, Eurico Arruda, publicou nota de pesar pela morte das vítimas. Uma delas foi identificada como a assistente social Adriele de Carvalho Brito, de 28 anos, funcionária da prefeitura. "Neste momento de luto, registro minhas condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos", diz o comunicado.

Também morreram no acidente: Maria das Dores Alves Vieira, Vitor Vieira Rodrigues, e João Evangelista Rodrigues, respectivamente mãe, filho, e sogro. Todas estavam no mesmo carro.

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Homicídio culposo

Ainda não há informações sobre o que causou o acidente. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que apura as circunstâncias do caso, que é tratado como homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. As investigações estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Viçosa do Ceará", diz o comunicado.