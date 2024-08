Cadela Yorkshire é sequestrada na calçada de casa no bairro Papicu, em Fortaleza

Uma cadela Yorkshire de 14 anos foi sequestrada na calçada da casa em que vive com a tutora, no bairro Papicu, nessa quinta-feira (29). A cachorra Jade, que é idosa e tem problemas de audição, havia acabado de sair pelo portão e estava parada quando um carro branco se aproximou e ela foi levada por uma pessoa que desceu do veículo.

A servidora pública Adriana Sales, de 36 anos, conta que o caso ocorreu por volta de 8h40 da quinta. Ela relata que Jade já passou por alguns problemas de saúde, e suplica pelo retorno da animal de estimação da família.

“Ela já fez uma cirurgia para retirar dois cálculos urinários e é bem gordinha. Minha irmã abriu a porta, ela saiu e atravessou a rua e aí passou um rapaz que pega a minha cachorrinha e a leva embora”, disse Adriana.

Polícia investiga caso

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que investiga o caso por meio do 15º Distrito Policial (15º DP).

A família registrou o caso por meio de um boletim de ocorrência (B.O) nesta sexta-feira (30).

“Uma cadela foi subtraída após sair da residência de sua tutora, na manhã dessa quinta-feira (29), no bairro Papicu - Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza. O 15º Distrito Policial (15º DP) está a cargo das investigações acerca do caso”, diz nota.

A PCCE ponderou que a população pode contribuir com informações sobre o paradeiro da cachorra.

“As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico do Disque-Denúncia”, finaliza a nota.