Bebê de oito meses que estava desaparecida é encontrada com o pai

A Polícia Civil do Ceará localizou, na manhã desta quinta-feira (18), a bebê de oito meses desaparecida desde o domingo (14) em Fortaleza. O pai da criança compareceu com ela à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi até a unidade policial após saber que a Polícia realizava diligências para encontrar a bebê. Lá, ele prestou depoimento e deu a versão dele para o caso.

Para a delegada Arlete Silveira, titular da 12ª delegacia do DHPP — que investiga ocorrências de pessoas desaparecidas —, o caso, inicialmente tratado como desaparecimento, se tratava de um conflito familiar. Em razão disso, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NUAVV) do Ministério Público do Ceará (MPCE), e o Conselho Tutelar foram acionados para o acompanhamento da família.

Como o caso começou

Investigações iniciais apontavam que a criança havia sido levada pelo pai da onde ele residia com a companheira, no bairro Montese. Segundo a mãe da criança, Kilmara Tavares, o sumiço se deu "na calada da noite", de sábado (13) para domingo (14), enquanto a mulher dormia.

O casal, atualmente em processo de separação, teria tido uma "discussão boba" na tarde do sábado. Depois de acordar, a mãe sentiu falta da bebê e de itens usados na rotina da criança, como carrinho, mamadeira e fraldas.

Embora tenha buscado informações com a família do pai da criança, a mulher não conseguiu saber o paradeiro dele e acionou a Polícia.