Barbeiro é morto a tiros enquanto trabalhava em salão, em Fortaleza

O dono de uma barbearia foi morto a tiros enquanto trabalhava, na tarde desta sexta-feira (29), no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que ele não tenha pago um "pedágio" a criminosos para que o estabelecimento comercial funcionasse no endereço.

Policiais militares do 21º Batalhão disseram que Ednaldo Mota da Silva, conhecido como Bila, estava com outras pessoas no local quando os criminosos chegaram efetuando os disparos de arma de fogo. Além dele, ninguém mais foi baleado.

Testemunhas afirmaram que ele trabalhava no mesmo lugar há oito anos e morava na região. Também segundo os relatos, Bila recebia ligações de criminosos que exigiam dinheiro para que a barbearia continuasse funcionando no bairro. Ele, no entanto, ignorava as mensagens.

Ainda conforme as testemunhas, o barbeiro era querido na região, não tinha problemas com moradores da região, nem antecedentes criminais.

Imagens de câmeras de videomonitoramento instaladas dentro e fora do estabelecimento comercial podem ajudar a Polícia Civil nas investigações.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública, para saber mais detalhes do crime, e aguarda retorno.

