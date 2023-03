Babá de 50 anos é presa por estuprar menina de 9 em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 50 anos foi presa nessa quinta-feira (2), em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, por estuprar uma criança de nove anos. A suspeita foi detida por meio de mandado de prisão preventiva da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e responderá por estupro de vulnerável.

Segundo a investigação, a mulher, que era babá da vítima, se aproveitava da ausência dos pais para praticar o crime.

O caso foi denunciado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte pelos pais da vítima, no início deste ano. Após perceberem a mudança de comportamento na filha, os familiares desconfiaram que ela poderia estar sofrendo algum tipo de violência.

Segundo a PC-CE, com as investigações, foi constatado que a menina sofria abusos sexuais da própria babá. Após o poder Judiciário acatar o mandado de prisão, a mulher foi localizada e presa.