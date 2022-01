Avaliada em R$ 104 mil, carga roubada de papel higiênico é encontrada pela Polícia em Brejo Santo

Uma carga roubada de papéis higiênicos, avaliada em R$ 104 mil, foi encontrada pela Polícia Militar do Ceará na manhã deste sábado (22). Os 2,4 mil fardos do produto estavam escondidos num galpão em Brejo Santo, no Cariri.

O locatário do depósito, identificado como Francisco Francialdo Mariano, 45, foi conduzido à delegacia local e autuado pelo crime de receptação.

Segundo o tenente Alcântara, relações públicas do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), a carga foi roubada na noite de sexta-feira (21) em Milagres, a 22,8 quilômetros de Brejo Santo.

Operação policial

"Ele [motorista do caminhão roubado] foi levado por indivíduos e libertado em Salgueiro, Pernambuco [a 95 km de Milagres]. Em Salgueiro, entrou em contato com a empresa [da carga] e a empresa informou que a localização do caminhão estava dando em Jati [a 23,7 km de Brejo Santo]. O motorista foi até Jati e, realmente, o caminhão estava lá. Ele entrou em contato com a Polícia e fez boletim de ocorrência", narrou o tenente.

Com os policiais ainda em contato com a empresa, contou Alcântara, "foi verificado que o caminhão teria passado na frente de um determinado depósito [em Brejo Santo]".

O galpão que que armazenou os produtos roubados fica na avenida José Amaro Neto, esquina com a rua José Carlota, no bairro Renê Lucena, em Brejo Santo. O locatário informou à Polícia que o lugar havia sido alocado.

A ação policial foi executada por agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO).

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR