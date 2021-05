Agricultor que matou ex-companheira é preso no Interior do Ceará

Foi preso, nesta quinta-feira (20), o suspeito de matar a ex-companheira a facadas, no último 16 de maio, em Tabuleiro do Norte, no Interior do Ceará. Segundo a Polícia, o agricultor Vândio Viana da Silva, de 47 anos, cometeu feminicídio por não aceitar o fim do relacionamento.

Ele foi encontrado na localidade Sítio Mundial, no município de São João do Jaguaribe, nesta quinta-feira (20). A vítima, de 49 anos, morreu após golpes de facão.

Conforme as investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte, o casal não estava mais junto há cerca de quatro meses. Ele, contudo, não aceitava a separação.

Fuga e prisão

Após cometer o feminicídio, informou a PCCE, Vândio teria fugido em uma motocicleta.

Quatro dias depois do crime, ele foi encontrado escondido em uma área de mata e utilizava a motocicleta para voltar até a zona urbana em busca de alimento.

O suspeito foi capturado pelos policiais enquanto pedia almoço em uma residência. Ao ser abordado, ele não teria resistido ao cumprimento do mandado de prisão temporária.

Os policiais seguiram até a residência onde ele havia escondido o facão, apontado como instrumento utilizado na ação criminosa, e encontraram a arma branca dentro de uma caixa d’água.

As investigações pendentes para encerrar o caso continuam com a Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte, que mantém a investigação no intuito de concluir o procedimento de feminicídio e remeter os autos ao Poder Judiciário.