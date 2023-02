Advogado preso por tráfico e organização criminosa no Ceará é suspenso pela OAB

O advogado Samir David Ferreira e Silva foi suspenso preventivamente pelo Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Secção Ceará. Samir está impedido de exercer a profissão por, pelo menos, 90 dias, após ter sido flagrado na Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho, em Itaitinga, entregando drogas e anabolizantes a um detento.

O suspeito foi detido em flagrante por tráfico de drogas e também é investigado por participar de organização criminosa. Desde o último dia 14 deste mês, consta no Cadastro Nacional de Advogados (CNA) que a situação de Samir está suspensa.

De acordo com a OAB, "a medida, que tem natureza cautelar, foi adotada pelo Tribunal acompanhando o voto do Conselheiro Relator “em defesa da imagem pública e dignidade da advocacia”. O processo disciplinar instaurado deve ser concluído em até no máximo 90 dias, conforme a Ordem.

OAB Ceará "A suspensão preventiva é adotada, nos termos do que dita o Estatuto da Advocacia e da OAB, sempre que se defronta com casos que, constituindo em tese infração disciplinar, cause repercussão à dignidade da advocacia"

FLAGRANTE

Samir foi preso em flagrante no dia 1º de dezembro de 2022, sob suspeita de tráfico de drogas e associação criminosa. Policiais penais notaram situação suspeita instantes após ele visitar o preso Francisco Luciano Silva de Andrade.

Na bermuda do preso foram encontrados bilhetes e comprimidos, que supostamente seriam anabolizantes. Os agentes ainda vistoriaram o parlatório e lá encontraram diversos cigarros de maconha no chão.

O advogado negou ter sido ele a entregar as substâncias ilícitas e, quando questionado, disse não saber do que se tratava aquilo.

O caso foi levado à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e segue sob apuração.

Para o Relator do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, “os fatos demonstrados na Representação e consubstanciados nos elementos de provas aqui avaliados, levam à conclusão de que o representado está contribuindo para a degradação da imagem do advogado e da própria imagem do Poder Judiciário, uma vez que, nos termos do art. 133 da Constituição da República, o advogado é figura indispensável à administração da justiça”.

A OAB disse não poder repassar informações sobre o andamento de processos disciplinares em curso. Até essa sexta-feira (17), o Ministério Público do Ceará (MPCE) não tinha apresentado denúncia contra o advogado suspeito.

