Vaquejada clandestina reúne cerca de 5 mil pessoas em Barbalha

Equipes da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar de Barbalha foram surpreendidas, na noite de sábado (14), com uma festa realizada em um parque de vaquejada particular, no sítio Brejinho, que fica a cerca de 10 quilômetros da sede do Município. Segundo o órgão, cerca de 5 mil pessoas estavam no local e muitas não usavam de máscaras de proteção facial. O organizador do evento foi identificado e multado.