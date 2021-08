Prefeitura de Juazeiro do Norte investiga aplicação de vacinas em público de 18 a 29 anos

A Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte está em processo de investigação quanto à aplicação de vacinas em jovens de 18 a 29 anos residentes no município, por estarem fora da faixa etária de imunização determinada pela Prefeitura.

O caso que motivou a investigação aconteceu na manhã deste sábado (14), quando pessoas de 18 anos foram vacinadas irregularmente no Clube dos Comerciários. O local é ponto de vacinação para os que possuem até 29 anos de idade e que estavam agendados para receber a primeira dose do imunizante.

Em nota, a Prefeitura esclarece que não houve redução de idade para a vacinação contra a Covid-19 no município. "A secretária de Saúde, Francimones Rolim, ressalta que não foi autorizado por ela qualquer procedimento posterior ao que foi informado no site da Prefeitura de Juazeiro e nas redes sociais oficiais", expressa o texto.

A pasta também salienta que os profissionais de saúde que realizarem vacinação em pessoas de 18 a 29 anos serão notificados, e que a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa-CE) tomará as medidas cabíveis. "A Secretaria reforça que qualquer informação oficial sobre vacinação será divulgada no site da Prefeitura e nas redes sociais oficiais", conclui a nota.

Entenda o caso

A movimentação em torno do fato aconteceu quando algumas pessoas sem agendamento – entre elas, os jovens de 18 anos vacinados irregularmente – foram ao posto de imunização depois de circular na cidade a informação de que a campanha havia chegado à faixa etária deles.

Após o conhecimento do ocorrido, a vacinação foi encerrada no local e se formou um tumulto na porta, visto que muitos moradores aguardavam para serem imunizados.

De acordo com os jovens vacinados, sobraram doses no ponto de vacinação e os profissionais os chamaram para tomarem a primeira dose da vacina.