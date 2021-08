Turista de 73 anos do Rio Grande do Sul morre após afogamento neste sábado em Jericoacoara

Uma turista de 73 anos morreu após sofrer um afogamento na tarde deste sábado (7) em Jericoacoara, litoral oeste do Estado. A vítima era natural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, mas morava na cidade de Rio Negro, no Paraná.

O acidente aconteceu na praia principal da vila de Jeri. Por volta das 15 horas, os Guarda-vidas (GV’s) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionados por velejadoras para ajudar no salvamento à senhora.

Ressuscitação cardiopulmonar

Segundo os bombeiros, a banhista foi resgatada para faixa de areia, onde passou por procedimento de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), com uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA), e oxigenioterapia.

No entanto, ela não resistiu e o óbito foi constatado no local. Ainda conforme os bombeiros, a turista estava hospedada em uma pousada local, na companhia de uma amiga.