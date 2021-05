Sob polêmicas, Jaguaruana é a terceira cidade no Ceará a receber faixa de pedestre LGBTI

O município de Jaguaruana inaugurou, nesta sexta-feira (28), uma faixa de pedestres colorida como forma de combate à discriminação da comunidade LGBTQI+. Essa é a terceira faixa do tipo instalada no Ceará e, assim como as de Sobral e de Fortaleza, a iniciativa sofreu ataques por parte da população.

A secretária de Assistência Social do município, Fernanda Araujo, relata que algumas reações homofóbicas foram registradas e que os atos serão investigados para que os envolvidos sejam responsabilizados.

As mensagens discriminatórias foram registradas em um grupo no WhatsApp e denunciadas em outras redes sociais.

"A Prefeitura, através da Secretaria de Assistencial Social, criou a primeira Comissão de Políticas Públicas LGBTQIA+ do município para promover ações sociais para essa comunidade. Uma delas foi a faixa de pedestre colorida para fomentar o combate ao preconceito e à discriminação", ressalta Araujo.

Legenda: A faixa simbólica fica na Av. Simão de Góis, ao lado da sede da Prefeitura de Jaguaruana. Foto: Divulgação

Apesar dos casos ofensivos, ela aponta que a receptividade do restante da população foi melhor que o esperado.

A faixa simbólica fica na Av. Simão de Góis, ao lado da sede da Prefeitura de Jaguaruana.

Outras ações

Além da pintura da faixa de pedestre colorida, a Prefeitura deverá colar cartazes contra a LBGTfobia em espaços públicos ao longo desta semana. A medida é uma determinação de lei sancionada pelo governador Comilo Santana no último dia 20 e que determina que haja cartazes de combate a esse tipo de discriminação em estabelecimentos públicos e privados.

Legenda: Iniciativa é uma das ações da Comissão de Políticas Públicas LGBTQIA+ do município Foto: Divulgação

Araujo ainda revela que o Comitê está elaborando um projeto para oferecer cursos profissionalizantes a esse público, como forma de ajudá-lo a comunidade a conquistar independência financeira. "Ainda estamos em busca desses cursos, mas acreditamos que outras independências podem ser conquistadas a partir da financeira. Então, queremos capacitar essas pessoas para que elas tenham acesso a mais oportunidades de emprego", ressalta.