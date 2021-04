Faixas de pedestres de Fortaleza ganham as cores do arco-íris em alusão ao movimento LGBTQIA+

Três faixas pedestres de Fortaleza foram pintadas, na noite dessa terça-feira (27), com as sete cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBTQIA+. O gesto faz parte da ação "Pare, pense e passe com amor", que visa enaltecer a diversidade e a luta contra o preconceito.

A intervenção ocorreu nas faixas de pedestres localizadas no cruzamento da Avenida Beira-Mar com a Rua José Napoleão, no Meireles; na Rua Paulino Nogueira, esquina com a Rua Marechal Deodoro, no Benfica; e na Rua Barbosa de Freitas, esquina com a Rua Maria Tomásia, na Aldeota.

Legenda: Avenida Beira-Mar com a Rua José Napoleão, no Meireles Foto: Reprodução

O trabalho foi desenvolvido pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com a empresa T-Shirt In Box, que ficará responsável pela manutenção da pintura por seis meses. Estão envolvidas ainda a Associação Mães pela Diversidade e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Segundo a gestão municipal, a iniciativa não trará custos aos cofres públicos e segue as normas de sinalização horizontal previstas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).