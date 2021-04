"Não é só uma faixa de pedestre colorida, é amparo, amor e respeito", diz sobralense sobre ação LGBT

Nesta quarta-feira (21), foi inaugurada, em Sobral, uma faixa de pedestres um pouco diferente das demais. O cruzamento entre a Av. Dom José com a Rua Deolindo Barreto, um ponto estratégico da cidade, agora está colorido com um símbolo da luta LGBTQIA+ em formato de faixa de pedestre. A iniciativa inédita no Brasil, foi idealizada pela diretora criativa da marca T-shirt em Box, Rhasnny Roque, em parceria com a Associação Mães pela Diversidade.

A inspiração para o projeto surgiu quando, em uma viagem para Londres, Rhasnny se deparou com uma faixa semelhante nas ruas da cidade. Para ela, o principal objetivo dessa ação é transformar a cidade mais “empática com a causa LGBTQIA+, com menos violência”.

Legenda: O cruzamento entre a Av. Dom José com a Rua Deolindo Barreto, um ponto estratégico da cidade, agora está colorido com um símbolo da luta LGBTQIA+ Foto: Divulgação

De acordo com o secretário da Infraestrutura, do Trânsito e Transporte de Sobral, Kaio Dutra, a faixa não atrapalha o fluxo do trânsito na cidade, por isso, a pasta decidiu aderir ao projeto visando, principalmente, propiciar um espaço para as discussões acerca da causa LGBTQIA+. "Existe um espaço e essa discussão do movimento LGBTQIA+ tem que acontecer, para provocar a inclusão dessas pessoas na sociedade”.

Representatividade

Para Gioconda Aguiar, coordenadora da ONG Mães Pela Diversidade, ter a bandeira LGBTQIA+ pintada no cruzamento da cidade, significa muito para a luta contra o preconceito e a homofobia.

Gioconda Aguiar coordenadora da ONG Mães pela Diversidade “Para nós é uma vitória, porque somos atacados de todos os lados, mas estamos aqui com o nosso amor, nós não vamos dar um passo para retroceder. Nós vamos seguir com a nossa luta, porque os nossos filhos precisam de nós”,

Quando questionada sobre a reação do público sobre a iniciativa, Gioconda alerta que sempre vai ter lado positivo e negativo em tudo, principalmente quando o público LGBTQI+ está envolvido. Mas, ela acrescenta que as Mães pela Diversidade sempre estão preparadas para possíveis ataques, e que continuarão lutando.

O local onde a faixa foi inserida já é um ponto turístico. Ficando próximo ao Teatro São João, e também próximo à praça São João. Por ser um ponto de destaque em Sobral, ela ganhou ainda mais relevância para o empresário Ruan Angelim. Assim que soube que a faixa podia ser visitada, ele e o namorado foram imediatamente vê-la.

Legenda: Ruan Angelim e seu namorado na faixa em Sobral Foto: Arquivo pessoal de Ruan Angelim

Ruan Angelim Empresário de Sobral “Isso significa muito para nós da comunidade LGBT, porque nos sentimos vistos, lembrados, amparados por pessoas que não são da comunidade LGBT. Não é só uma faixa de pedestre colorida que se gastou alguns baldes de tinta para pintar, é amparo, amor, tolerância, respeito”, conclui.

Faixa LGBTQIA+ em Fortaleza

Segundo informou a idealizadora da faixa, Rhasnny Roque, já estão sendo realizadas reuniões com a superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC), para que uma faixa semelhante seja feita na cidade.

“Nós teremos uma reunião na segunda-feira (26) para bater o martelo em tudo e eu penso que em maio teremos a inauguração da faixa de Fortaleza, escolhemos esse porque é o mês da luta LBTQIA+”, finaliza.