Prefeitura de Aracati planeja pré-Carnaval com presença de público e Bell Marques como atração

Em meio às incertezas sobre como a pandemia de Covid-19 vai se estabelecer em 2022, a prefeitura de Aracati, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), já anunciou que pretende promover pré-Carnaval em janeiro com presença de público nas ruas. Em entrevista a uma emissora da cidade, o prefeito Bismarck Maia (PTB) contou que a intenção é que as festas sejam “nos moldes de 2020”, quando foi convidado para a cidade o cantor de axé baiano Bell Marques.

O pré-Carnaval da cidade litorânea tem previsão para acontecer no dia 22 de janeiro. Porém, em nota, a Prefeitura informou que se trata de um planejamento do calendário de eventos no próximo ano, dependendo de autorização do Governo do Ceará para, de fato, ocorrer.

“O show está num planejamento, para estarmos preparados caso seja liberado pela Secretaria de Saúde do Estado [Sesa]. Seguiremos rigorosamente os protocolos estabelecidos na época”, afirma o executivo municipal.

Sem internações

A nota acrescenta ainda que Aracati está mantendo “alta taxa de vacinação” e segue sem internações por Covid-19 — a informação é confirmada pela plataforma IntegraSUS, que monitora a pandemia no Estado.