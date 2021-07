Peças do teleférico de Juazeiro do Norte chegam da Europa e começam a ser instaladas

Os devotos de Padre Cícero esperam a retomada dos roteiros de romaria suspensos desde março de 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, com uma nova expectativa – o funcionamento do teleférico de Juazeiro do Norte, que será mais um atrativo que deve ampliar o turismo local.

Os equipamentos do teleférico chegaram da Áustria nesta semana e devem ser montados no prazo de 60 dias. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Estado, 70% dos serviços já foram executados.

“Só estão faltando as cabines, que devem chegar ainda neste mês”, explica o titular da SOP, Quintino Vieira.

Ainda de acordo com o titular da SOP, “os operários trabalham em ritmo intenso e até o fim deste ano o equipamento deve estar concluído”. A previsão inicial era de término dos serviços no segundo semestre de 2022.

Vista privilegiada

As obras começaram há cerca de um ano “e foram marcadas por dificuldades, mas agora só faltam as cabines chegarem”, diz Quintino Vieira.

O teleférico está sendo implantado na Colina do Horto, onde está o monumento de Padre Cícero, e vai realizar o percurso de cerca de 2km a uma altura máxima de 200 metros entre a estação de base, no entorno do Luzeiro e a Praça dos Romeiros, e a estação no Horto.

O equipamento terá 31 cabines climatizadas com capacidade para até oito passageiros sentados, além de 12 torres de suporte ao longo do percurso. O investimento é de R$ 50 milhões. “Vai permitir uma vista privilegiada da cidade de Juazeiro do Norte e da Chapada do Araripe”, pontua Vieira.

A SOP supervisiona a construção, mas caberá à Secretaria do Turismo (Setur) a gestão do equipamento quando for entregue.

Padre Paulo César Secretário de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte O teleférico dá um novo ânimo ao turismo religioso e aos visitantes que querem conhecer a cidade, por isso se reveste de uma expectativa muito grande para ampliar o número de pessoas que virão a Juazeiro no pós-pandemia.

Responsabilidade no retorno

Há dois dias, o acesso ao Horto do Padre Cícero foi aberto ao público sob medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.

“Seguimos normas de segurança do decreto estadual e orientamos todos os romeiros a evitar toques, manter distância, uso de máscara e não demorar muito e evitar aglomeração”, frisa o padre Paulo César.

Sobre a aproximação da tradicional romaria de morte do Padre Cícero, no próximo dia 24, o secretário pondera: “Pedimos uma reflexão de cada romeiro se é hora de vir, se o momento é de viajar ou se devemos esperar um pouco mais porque a romaria tem um público misto. Uns já tomaram duas doses (da vacina contra a Covid-19), outros só uma e outros ainda nenhuma e ainda estamos diante de um momento de fragilidade pandêmica”.

A vinda de milhares de romeiros de centenas de cidades nordestinas pode trazer circulação maior do vírus entre o público devoto e os moradores da cidade, colocando em risco o controle da doença.

Tradição

Juazeiro do Norte é um polo tradicional de turismo religioso que, antes da pandemia, recebia cerca de 2,5 milhões de pessoas por ano. A instalação do teleférico deve aquecer após a pandemia o comércio, o artesanato e atividades de serviço locais.