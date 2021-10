Médico Jurandir Carvalho morre em Sobral

Faleceu, na madrugada desta sexta-feira (15), o clínico geral e infectologista Jurandir Carvalho, em Sobral, na Região Norte do Ceará, onde morava e era proprietário de uma clínica médica. O profissional foi encontrado sem vida dentro de casa.

O equipamento de saúde que carrega o mesmo nome do médico divulgou nas redes sociais uma nota de pesar. "Estamos em luto. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido médico e pai Dr. Jurandir Carvalho".

Jurandir Pontes de Carvalho se formou em Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) e possuía residência em Clínica Médica e especialização em Infectologia.

Legenda: Clínica do médico divulgou nota de falecimento nas redes sociais Foto: Divulgação