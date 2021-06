Médico do Hospital Regional do Cariri morre em decorrência da Covid-19, aos 36 anos

O médico André Ramalho, profissional do Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, morreu em decorrência da Covid-19, nesta sexta-feira (4). Ele tinha 36 anos.

Segundo amigos de André, ele estava internado há duas semanas, no hospital onde trabalhava, e acabou não resistindo. Inicialmente, ele foi atendido no hospital de Brejo Santo.

André era especialista em ortopedia e traumatologia. Ele atendia no HRC e em clínicas da região do Cariri e de Pernambuco.

O médico já havia recebido as duas doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19, ainda segundo amigos. Ele tinha obesidade.

Familiares e amigos lamentaram a morte de André nas redes sociais. Desde a sua internação, a família compartilhava momentos de oração no perfil do médico.

Especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste explicam que óbitos de pacientes imunizados são raros e não evidenciam que as vacinas não funcionam. Os pesquisadores ressaltam que nenhum imunizante utilizado tem 100% de eficácia.