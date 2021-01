Médica, prefeita eleita de Itapajé deixa solenidade de posse para atender vítimas de acidente

Médica, a nova prefeita de Itapajé, Dra. Gorete (PSD), deixou a solenidade de posse nesta sexta-feira (1º), para ir ao Hospital Municipal da cidade, averiguar a situação de dois feridos em uma colisão envolvendo um caminhão cegonha carregado, que ocorreu nesta manhã no Km 128 da BR-222, em Itapajé.

O Hospital estava sem médicos no plantão, e a escala que deveria definir os profissionais e seus respectivos turnos até o dia 15 não foi feita. Isso, de acordo com a nova prefeita, vai de encontro à recomendação do Conselho Regional.

Dra. Gorete frisou que a escala dos profissionais da Saúde era responsabilidade da gestão antiga. Para ela, sua vitória foi um grito de protesto da cidade, contra várias medidas da gestão que se despede. Foram os populares que chamaram a médica ao Hospital.

Após a ida da nova gestora à Unidade Hospitalar, os médicos que deveriam estar de plantão chegaram ao local.