Mais importante linha de transmissão da Chesf no Ceará inicia operação comercial

A linha de transmissão de energia elétrica de 112 quilômetros de extensão entre as subestações de Russas II e Banabuiú foi concluída nesta terça-feira (15) e entrou em operação comercial nesta quarta-feira (16) em tensão de 230kV. O trecho é um dos maiores e mais importantes do Ceará e é operacionalizado pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).

De acordo com a Chesf, “a linha coloca o Ceará em novo patamar na transmissão, podendo escoar mais energia elétrica produzida por parques eólicos já existentes e a serem instalados na região”.

O Nordeste exporta, atualmente, energia elétrica para as regiões Sul e Sudeste do País e parte dessa produção vem de parques eólicos.

O diretor de Engenharia e Construção da Chesf, Roberto Pordeus, frisou que “vencemos as dificuldades próprias de uma obra grande de transmissão e hoje podemos dizer que a Chesf colocou o Ceará em um novo patamar de confiança de melhor atendimento de energia elétrica”.

Na implantação do linhão foram investidos R$ 96 milhões. No segmento de 112km foram implantados circuitos simples e 225 torres de sustentação.

O setor de engenharia da Chesf observou que para a conexão elétrica foi construída uma entrada de linha em cada uma de suas subestações terminais (Russas II e Banabuiú).

A expansão da rede no Ceará resulta em crescimento da capacidade instalada de transporte da energia gerada nos parques eólicos e usinas fotovoltaicas inseridas na região.

A operação comercial da linha “habilita a Chesf ao recebimento de receita estimada em R$ 7 milhões por ano, contribuindo para a sustentabilidade financeira da Companhia”, segundo destacou Eduardo Matos, superintendente de Implantação de Empreendimentos da Chesf.

Matos pontou ainda que “a Chesf vem construindo obras e investindo na ampliação do sistema elétrico, reforçando a sua presença no setor elétrico nacional”.