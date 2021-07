Juazeiro do Norte reduz capacidade de igrejas e proíbe entrada de ônibus com romeiros devido à Covid

Diante da preocupação com a Covid-19, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, proibiu a entrada de caminhões e ônibus com romeiros , entre os dias 17 e 20 de julho, período da tradicional romaria que celebra a morte do Padre Cícero. Além disso, o Município reduziu a capacidade de acolhimento dos templos, passando de 50% para 30%.

A decisão foi publicada na quarta-feira (14), por meio do decreto nº 668. Com isso, ficou definido que, para opróximo fim de semana, além das igrejas, bares, restaurantes e os chamados “ranchos” — pousadas populares que recebem os fiéis — funcionarão com 30% da capacidade.

O acesso à colina do Horto, onde está erguida a estátua do Padre Cícero, também foi suspenso, assim como os funcionamentos da Fundação Memorial Padre Cícero e dos Museus.

A medida também proíbe a fixação de bancas, barracas, entre outros instrumentos de comércio, sejam de pessoas da própria cidade ou de forasteiros. Apenas camelôs de Juazeiro do Norte com pontos já instalados poderão trabalhar neste período.

Desobediência pode gerar multa

Em caso de descumprimento, será aplicada multa no valor de R$ 200 por pessoa. No caso de pessoa jurídica, a pena de multa será afixada em R$ 1mil, podendo ser elevada até R$10 mil e, no caso de reincidência, a até R$ 75 mil. Pode, ainda, haver interdição no funcionamento por sete dias. Em caso de reincidência, será ampliado para 30 dias.

Legenda: Os romeiros também não poderão te acesso à colina do Horto, onde está erguida a estátua do Padre Cícero Foto: Antonio Rodrigues

De acordo com o gestor, a decisão foi motivada pelos dados epidemiológicos e, também, pelo ritmo atual de vacinação, que ainda não é o ideal. “Embora o Ceará seja um dos estados que mais vacine, obviamente ainda não oferece a segurança. E se estamos entre os que mais vacinam, imagine como está por aí (em outros estados). Não temos condições de selecionar quem está vacinado para vir ao município”, salientou.

Segundo os dados da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, publicados na última terça-feira (13), 48,4% da população acima de 18 anos já tomou a 1ª dose ou dose única da vacina, porcentagem que representa um total de 97.188 pessoas. Já na segunda dose, foram aplicadas em 31.670 habitantes. No total, a maior cidade do interior do Estado tem um público adulto de 200.772 pessoas.

Além da vacinação do próprio município, a Prefeitura de Juazeiro do Norte preocupa-se com o andamento da imunização nas diversas cidades que visitam a terra do Padre Cícero. “Poderia acontecer um ‘bum’ da doença e Juazeiro poderia amargar, em 15 dias, o fechamento de comércio e medidas mais duras, além dos próprios romeiros levarem o vírus para suas cidades e trazer prejuízos”, completa.