Jiboia de 2 metros é resgatada por Bombeiros na porta de igreja em Sobral

Uma cobra jiboiia foi resgatada na porta de uma igreja no bairro Cohab II, em Sobral, pelo Corpo de Bombeiros MIlitar do Ceará (CBMCE). O animal de 2 metros estava enrolado em uma grade e foi pego após acionamento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) de Sobral.

De acordo com o subtenente Crispim, que participou do resgate, a cobra não teve ferimentos aparentes e foi conduzida para seu habitat natural, em uma Área de Proteção Ambiental, na Serra da Meruoca.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a jiboia ocorre de forma comum no Brasil. Trata-se de uma espécie de cobra grande, de corpo pesado e não peçonhenta encontrada no Hemisfério Ocidental, em toda a América Central e do Sul e em alguns locais ao sul da América do Norte.

Outros resgates

Em 2019, o CBMCE resgatou 3.919 animais em Fortaleza e no interior do Estado. Em 2020, o número de salvamentos aumentou para 5.217. De janeiro a outubro deste ano, já foram resgatados 5.327 animais em todo o Estado.

A guarnição que resgatou a cobra jiboia foi composta pelo: subtenente Crispim, subtenente Nixon, soldado J Edson e soldado Jozias, na viatura CDC 0001.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará alerta para os cuidados que se devem ter ao encontrar um animal silvestre.

"Primeiro, mantenha sempre distância do animal; não tente capturá-lo para não ferir ou machucá-lo. Em seguida, acione uma equipe do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate, ligando o número 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados", alerta o órgão.