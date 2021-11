Cabra cai em cacimba de 25 metros e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Caucaia

Uma cabra foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ter caído em uma cacimba de 25 metros de profundidade, em um terreno no bairro Barra Nova, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O incidente aconteceu na noite dessa terça-feira (9).

De acordo com a instituição, os agentes usaram um sistema de ancoragem com multiplicador de força, um tripé e um conjunto de moitões, corda e mosquetões no resgate.

"Esse sistema permitiu a descida controlada pelo bombeiro, que usa um cinto paraquedista, e seu içamento com a cabra à terra firme, sem machucado aparente. O animal foi entregue ao seu dono ileso", relatou o subtenente Antônio Pereira.

Prevenção de acidentes

O Corpo de Bombeiros orienta a população que poços, cisternas, cacimbas, caixa d’água e espaços semelhantes sejam devidamente cercados, sinalizados e vedados para evitar possíveis acidentes com crianças e animais.

Outros resgates

Em 2019, a instituição resgatou 3.919 animais em Fortaleza e no interior do Ceará. Em 2020, o número de salvamentos aumentou para 5.217. De janeiro a outubro deste ano, foram resgatados 5.327 animais em todo o Estado.