Macaco-prego entra em residência no Centro de Meruoca e é resgatado pelos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros resgatou, na tarde desta terça-feira (29), um macaco-prego que entrou em uma casa no Centro da cidade de Massapê, no interior do Ceará. Os agentes foram acionados pelos moradores do local.



O animal estava bastante assustado, um pouco agressivo e os agentes tiveram dificuldade em capturá-lo, segundo a equipe de Busca e Salvamento da 1ª Companhia do 3º Batalhão, que participou da ação.

Após ser colocado em uma caixa de ferro, o macaco-prego foi levado à Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Meruoca, onde foi solto.