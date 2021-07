Inmet emite alerta para sete cidades cearenses com 'perigo potencial' de chuva e alagamento

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta, na manhã desta quinta-feira (8), para "perigo potencial" de alerta de chuva em partes de três estados nordestinos: Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

No território cearense, o alerta é para as regiões Norte e do Jaguaribe, totalizando sete cidades.

Aracati,

Beberibe,

Fortim,

Icapuí,

Itaiçaba,

Jaguaruana,

Palhano



Conforme o Inmet, entre as 10 horas de hoje e 10 horas desta sexta (9), pode chover o acumulado de 50 milímetros. Em algumas localidades, há possibilidade de chuva de "20 a 30 milímetros por hora", informa o Instituto. O alerta, no entanto, não especifica quais regiões estão mais propensas a esses volumes.

Inmet Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

A reportagem do Diário do Nordeste questionou à Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) sobre quais fenômenos meteorológicos estariam atuando na região nordeste de modo a ocasionar possíveis eventos pluviométricos, no entanto, a assessoria do órgão informou que o alerta em questão foi emitido pelo Inmet e, que a Funceme, até o momento, não tem nenhum alerta de chuva.

Pós-estação chuvosa

O acumulado de chuva em junho, primeiro mês da pós-estação chuvosa no Ceará (feveriro a maio), ficou 56% abaixo da normal climatológica que é de 37.5 mm. No período foram observados apenas 16.4 milímetros. OS dados são da Funceme.

As regiões com maior desvio negativo foram Jaguaribana (84%) e Cariri (82%). Esta última região registrou apenas 3.5 milímetros no mês passado. Já a região com maior acumulado pluviométrico foi no Litoral Norte (43.2 mm), o que representa 18% a mais do que a média histórica daquele mês.