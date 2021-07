Veja a previsão do tempo em Fortaleza e todo o Ceará nesta quinta-feira (8)

Fortaleza se mantém com possibilidade de chuva na madrugada e na manhã desta quinta-feira (8), com céu parcialmente nublado. Conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), no período da tarde e da noite, o céu permanece com poucas nuvens.

A temperatura mínima prevista na capital cearense é de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C.

CEARÁ

Na análise do Estado, o céu varia de parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

Há possibilidade de chuva variando entre fraca e moderada ao longo do litoral cearense,Maciço e ainda na região Jaguaribana.

Segundo a Funceme, esta expectativa se dá pela presença de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que está localizado ao norte do Rio Grande do Norte.