Incêndio atinge fábrica de algodão em Sobral, no interior do Ceará

Um incêndio atinge uma fábrica de algodão na tarde deste domingo (28) em Sobral, região Norte do Estado. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para o controle das chamas.

Conforme a assessoria de comunicação do órgão, duas guarnições de combate a incêndio foram deslocadas para o local: um veículo auto bomba tanque 45, de 4,5 mil litros d'água; e o auto tanque 18, de 10 mil litros d'água. Não há feridos na ocorrência.

O incêndio atingiu a empresa após fogo em uma vegetação local, segundo informações do proprietário repassadas ao Corpo de Bombeiros.

Conforme o tenente-coronel Moraes, comandante da 1ª Cia/3ºBBM - com sede em Sobral, o fogo atingiu apenas um local da fábrica destinado a materiais recicláveis, como papelão.

