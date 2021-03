Idosa que sobreviveu 7 dias perdida em mata no Ceará é internada com Covid-19

Após 10 dias do resgate, Rita de Cássia Paulino, de 72 anos, foi internada com Covid-19, nesta quarta-feira (31), no Hospital Dr Estevam, em Sobral, na Região Norte. No último dia 22, a idosa foi localizada após passar sete dias perdida entre as matas de Alcântaras, na Serra da Meruoca.

De acordo com a balconista Leidiane Paulino Alves, de 27 anos, neta de Rita, a avó deu entrada, nesta terça-feira (30), no hospital municipal de Alcântaras. Mas, na madruga desta quarta, precisou ser transferida.

“Ela ficou com a imunidade baixa devido ao tempo que passou no mato. Quando mediram a saturação, viram que estava baixa. Ela ficou em observação, mas precisou ser transferida para Sobral”, explica.

O quadro da idosa é considerado estável. “Ela está reagindo bem à medicação e se alimentando. Não está intubada, mas respira com ajuda de oxigênio hospitalar”, diz a neta.

Rita tem cinco filhos e 20 netos. Na casa onde mora, todos os membros da família foram diagnosticados com Covid-19 e estão em isolamento domiciliar.