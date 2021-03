Idosa de 78 anos morre à espera de leito de UTI na porta de hospital em Sobral

Uma idosa do município de Santa Quitéria morreu à espera de um leito de terapia intensiva na porta do Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, na última sexta-feira (5). Maria Zilda Pernambuco, de 78 anos, aguardou duas horas por uma vaga na UTI de Covid-19, mas acabou falecendo dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A reportagem do Diário do Nordeste questionou se o HRN prestou algum tipo de atendimento à paciente, e aguarda retorno.

Segundo o neto da paciente, Gabriel Pernambuco, a avó havia recebido o diagnóstico positivo do novo coronavírus no último dia 1º de março, quando precisou ser internada no Hospital de Campanha de Santa Quitéria e logo apresentou piora na evolução clínica.

“O hospital chegou e disse pra gente que não tinha mais nada que pudesse fazer pela minha avó, e ela foi transferida. Sugeriram a transferência dela para o Hospital Regional de Sobral, onde ela foi intubada”, conta Gabriel.

Espera letal

Contudo, mesmo depois de “mais de duas horas” esperando por leito de alta complexidade no HRN, Maria Zilda não conseguiu acesso.

“Minha avó veio a óbito após duas horas de espera em frente ao Hospital dentro da ambulância do Samu. Minha avó teve duas paradas cardíacas e veio a óbito”. Sem velório, a idosa foi sepultada no mesmo dia em um cemitério de Santa Quitéria.

De acordo com a plataforma IntegraSUS, há três dias, quando Maria Zilda precisou de leito, a UTI do HRN já havia atingido 100% da capacidade. Dos 70 leitos ativos, todos estavam ocupados.

O secretário da Saúde de Santa Quitéria, Adeilton Mendonça, informou que a mulher apresentou agravamento do quadro clínico, precisou ser intubada e posteriormente transferida ao HRN, mas a unidade havia esgotado as vagas.