Fortes chuvas no Ceará provocam queda de árvore e desabamento de teto em posto de combustíveis

Fortaleza amanheceu sob chuva pelo segundo dia seguindo nesta terça-feira (4). Outros municípios cearenses também registraram precipitações, que chegaram a causar incidentes devido ao alto volume de água.

Na Capital a atividade pluviométrica é de 17 milímetros, segundo os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados até às 7h40. O número é menor que o desta segunda-feira (3), quando a cidade acumulou 38 mm de chuva, que causou alagamentos em diversas vias e dificultou o trânsito na cidade.

Em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, motoristas que trafegavam pela BR-222 no início desta terça-feira, especificamente no quilômetro 6,9, foram surpreendidos pela queda de uma árvore.

Legenda: Após precipitação, árvore cai na BR-222 e atinge motociclista em Caucaia Foto: reprodução Legenda: Equipes do Corpo de Bombeiros retiram o troco da via, enquanto polícias rodoviários federais auxiliam no trânsito do local Foto: Marina Alves Legenda: Bombeiros serram troco de árvore para retirá-lo da via Foto: Marina Alves

Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local para retirar o troco da pista. Informações preliminares fornecidas pelos bombeiros indicam que um motociclista foi atingido pela árvore e sofreu ferimentos. Não há dados sobre o estado de saúde do indivíduo.

No município de Fortim, na Microrregião do Litoral de Aracati, um forte temporal chegou a danificar o teto de um posto de combustível, que cedeu parcialmente com o volume da precipitação.

Conforme a Funceme, a localidade acumula 43 mm de chuva, e é umas das dez maiores precipitações registradas no Ceará entre às 7 horas de segunda-feira (3) e o mesmo horário desta terça-feira.

Precipitações no interior do ceará

Além de Fortim, o boletim da Funceme aponta chuva em mais 30 municípios cearenses no período de 24 horas. As quatro maiores precipitações foram registradas na Região Jaguaribana. Em primeiro lugar está Morada Nova, com chuvas de 80 mm, seguido por Quixeré, com 73 mm, Limoeiro do Norte, 69 mm, e Russas 64.2 mm.

CONFIRA AS MAIORES CHUVAS POR POSTO ENTRE 7H DE segunda-feira (3) E ÀS 7H DE terça-feira (4):

Morada Nova (Posto: Lagoa Da Serra) : 80.0 mm

Quixeré (Posto: Lagoinha): 73.0 mm

Limoeiro Do Norte (Posto: Limoeiro Do Norte): 69.0 mm

Russas (Posto: Sitio Timbauba Macore): 68.5 mm

Pindoretama (Posto: Pindoretama): 55.0 mm

Camocim (Posto: Guriu) : 54.1 mm

Fortim (Posto: Fortim) : 43.0 mm

Jaguaruana (Posto: Borges) : 42.0 mm