Feira orgânica mais antiga do Cariri volta a funcionar após mais de um ano

Apesar da liberação do funcionamento das feiras livres em alguns momentos da pandemia, a ACB e os agricultores optaram por adiar essa volta justamente para preservar a saúde dos comerciantes, que, em sua maioria, são idosos. Com o avanço da vacinação, o retorno foi melhor acolhido.

Legenda: A feira é a mais antiga do Cariri, criada há 18 anos Foto: Antonio Rodrigues

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Orgânicos e Ecológicos do Cariri, o agricultor Expedito Guedes, a volta das feiras orgânicas é importante para os dois lados: produtor e clientes. “É uma forma de garantir o incentivo e a valorização da agricultura familiar, além de levar ao consumidor uma melhor saúde. Ele sabe da procedência e enxerga que está protegendo a vida, além de contribuir para a renda”, acredita.

Ainda na visão de Expedito, as feiras orgânicas e seu estímulo representa o fim da figura do “atravessador”, aquele que intermedia a compra dos produtos da agricultura familiar para mercados e supermercados. “Compra abaixo do valor e o consumidor também é impactado porque não sabe a origem daquele produto”, completa.

Adaptação

Neste período sem a feira, alguns agricultores conseguiram, através da divulgação de sua produção nas redes sociais, manter as portas abertas para seus clientes. As compras acontecem por encomenda com entrega à domicílio. No caso de Ronaldo de Góes, do Sítio Bebida Nova, a alternativa foi um sucesso. “Já tinha a lista de clientes e postei sem pretensão e começou a rodar por todo canto”, lembrou. Mesmo assim, admite um impacto sem as feiras. “Caiu uns 50%. O cliente na feira leva o que tem. Vai à procura de uma coisa e acaba levando outra”, explica.

A agricultora Ana da Silva, que costumava apurar entre R$ 250 a R$ 280 por dia como feirante, levando legumes, verduras e galinha caipira, foi fortemente afetada pela pandemia. A alternativa foi vender em sua comunidade, “mas foi coisa pouca”, confessa. Apesar de não ter voltado ainda por problemas de saúde, confessa: “Estou com saudade. Não é só as vendas, mas o encontro com as pessoas, amigos que fizemos”.