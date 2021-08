De camarão 'pistola' a crustáceo 'corrupto': conheça os invertebrados mais curiosos mapeados no CE

Se fosse preciso um dia para mapear cada espécie de invertebrado existente no Ceará, cientistas e pesquisadores levariam mais de meia década para catalogar todas essas espécies. Esse árduo e inédito trabalho foi realizado pela equipe do Cientista Chefe de Meio Ambiente da Funcap em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) e será divulgado no próximo dia 10 de agosto.

O Diário do Nordeste teve acesso a algumas das mais curiosas espécies que compõem o Inventário da Fauna de Invertebrados do Ceará, composto por quase 2.300 tipos de animais.

Camarão "pistola", crustáceo "corrupto", coral "baba-de-boi" e escorpião "jaguajir", palavra do Tupi que significa "aquele que devora".

Nomes curiosos e animais excêntricos que habitam os mais diversos ambientes e apresentam grande valor para o equilíbrio da natureza, para a sociedade e para a economia cearense. Catalogar essas espécies é sinônimo de proteção à biodiversidade.

Marcelo Soares, cientista chefe do Meio Ambiente, ressalta a importância histórica desse inventário pioneiro ao explicar que o mapeamento representa um marco na história do Estado. "Como vamos conservar ou explorar de forma adequada se não conhecemos? É impossível. Conhecer a biodiversidade é fundamental", pondera Soares.

2.308 Espécies de invertebrados foram mapeados e catalogados no Ceará. O trabalho foi feito por mais de 68 especialistas de 21 universidades e institutos.

O inventário possui 19 grupos distintos, incluindo abelhas, ácaros, aranhas, escorpiões, corais, águas-vivas, hidras, caranguejos, lagostas, estrelas-do-mar, formigas, polvos, lulas, bivalves, esponjas, cupins e vespas, dentre outros. Eles foram mapeados no sertão, manguezais, chapadas, serras, rios, lagoas e nos ecossistemas marinhos.

Legenda: O trabalho foi feito por mais de 68 especialistas de 21 universidades e institutos Foto: Divulgação/Sema

Marcelo detalha que esse inventário é um apêndice do trabalho que já foi realizado com os animais vertebrados e flora. "Ao todo, somando as três etapas, foram mapeadas 6.085 espécies da fauna e flora", aponta Soares.

O Inventário da Fauna de Vertebrados, com 1.275 espécies, foi lançado em fevereiro deste ano, e em maio, o Inventário da Flora, com 2.465 espécies. "Destas, 50% estão na Caatinga", pontua Marcelo.

"Este é o capítulo final de uma trilogia que visava mapear a vida no território cearense", pontua o titular da Sema, Artur Bruno. A finalização dessas etapas viabilizará um salto nas pesquisas, considera Marcelo. Segundo ele, até então, a biodiversidade no Ceará "é pouco conhecida e mal explorada".

Ainda segundo o cientista Marcelo Soares, os inventários, cujo acervo estará disponível de forma digital, vão auxiliar na elaboração de políticas públicas de saúde, segurança alimentar e preservação, em estudos de biotecnologia, na avaliação de impactos de empreendimentos e no conhecimento das espécies pela sociedade.

"O trabalho em campo rende descobertas super interessantes. Através do diálogo entre uma pesquisadora e nativos, descobriu-se o potencial biotecnológico presente em um coral, batizado de coral 'baba-de-boi'. A saúde pública também se beneficia: foram mapeadas aranhas e escorpiões, alguns peçonhentos. Enfim, os ganhos com esses estudos são múltiplos", destaca Soares.

Nomes curiosos

Legenda: O crustáceo "corrupto" vive escondido e nas costas do Brasil Foto: Paulo Pachele

Crustáceo "Corrupto". Segundo Marcelo Soares, o nome popular deste animal se dá devido à espécie viver escondido e nas costas do Brasil "assim como os políticos corruptos". Seu habitat é nas praias cearenses e enterrado na areia. Seu nome científico é Lepidophthalmus siriboia.



Legenda: Coral tem potencial farmacológico e biotecnológico Foto: Marcus Davi

Corais moles "Baba-de-boi". Encontrados nas praias de Flecheiras e Paracuru. Soares detalha que eles são importantes componentes do ambiente e possuem potencial farmacológico e biotecnológico. Os nomes científicos são Zoanthus e Palythoa.



Legenda: Camarão "pistola" ganhou o nome por emitir o forte barulho dentro d'água Foto: A. Anker

Camarão "pistola". O nome, ainda conforme o cientista, foi dado devido à espécie fazer um barulho forte que causa uma onda sonora na água. "Escutamos das praias e nos mangues como um estalar dos dedos". O nome científico é Alpheus buckupi.



Legenda: Aranhas que imitam formigas Foto: Célio Neto

Aranha sarinda. Essa aranha do gênero Sarinda (família Salticidae) imitam formigas e se aproveitam da semelhança como uma forma de proteção contra predadores, que normalmente evitam formigas devido à agressividade e impalatabilidade delas.



Legenda: Escorpião "Jaguajir", cujo nome deriva da palavra Tupi "Jaguajira" que significa "aquele que devora" Foto: Célio Neto

Escorpião "Jaguajir". Esse nome deriva da palavra Tupi "Jaguajira" que significa "aquele que devora". Marcelo conta que essa é a palavra usada pelos povos Tupi para designar "escorpião". Seu nome científico é Jaguajir rochae.

Lançamento

O Inventário da Fauna de Invertebrados do Ceará será lançado oficialmente na próxima terça-feira (8), às 14 horas, no Canal do YouTube da Secretaria do Meio Ambiente do Estado.