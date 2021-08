Corpo de Bombeiros resgata vaca que caiu em cacimba com 15 metros de profundidade no Ceará

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizou o resgate de uma vaca que caiu em uma cacimba com cerca de 15 metros de profundidade no município de Camocim.

A guarnição de busca e salvamento responsável foi da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiro Militar (3ª Cia/2º BBM – Quartel de Sobral), composta pelo subtenente Nogueira, soldado Reis, soldado Paulo Santos e soldado Fernando.

Subtenente Nogueira ”Para o resgate foi montado um sistema de ancoragem com multiplicador de força, utilizando um tripé e um conjunto de moitões, corda e mosquetões“

Segundo o subtenente, o sistema utilizado permitiu a descida controlada pelo bombeiro, que usou um cinto paraquedista. O animal não tinha machucado aparente, mas estava exausta e logo em seguida se recuperou, tendo em vista que ficou presa muito tempo em um local de diâmetro pequeno para o seu tamanho.

Após o resgate com sucesso, o proprietário da vaca agradeceu, pois já tinha dado por perdida a sua vaca.

Novo resgate em Tianguá

Já em Tianguá, na sexta-feira (30), outra vaca, que se encontrava prenha, ficou presa no lamaçal de uma cacimba. Os bombeiros de Sobral (1ªCia/3ºBBM) foram acionados para realizar o resgate por volta das 19 horas.

No entanto, por conta do diâmetro de largura do topo da cacimba, foi improvisado um tripé com madeira, usando sistema de polias para içamento do animal. Resgate foi realizado com sucesso e entregue ao dono.

