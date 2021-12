Chuva em Tianguá invade casas, alaga ruas e arrasta veículos

Uma cratera se abriu no quilômetro 310 da BR 222, em um trecho que estava em obras. O local foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O órgão orienta que os motoristas evitem transitar pela rota, e busquem um trajeto alternativo.

Legenda: O trecho que cedeu estava em obras Foto: Mateus Ferreira

O prefeito do município, Luiz Menezes, informou, através de uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (7), que desde segunda-feira estão sendo tomadas as providências para minimizar os problemas.

"Já falei com os responsáveis pela obra da BR, que já estão tomando as providências, e também com equipes da prefeitura, através da defesa civil do município e Secretária Infraestrutura, que estão nas ruas fazendo o levantamento", escreveu.