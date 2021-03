Centro-Norte do Ceará tem maior tendência de chuva no fim de semana, diz Funceme

As cidades do Centro-Norte do Ceará têm maior tendência de chuva para este fim de semana, sábado (6) e domingo (7), segundo previsão da Fundação Cearense de Metereologia (Funceme).

A previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões do Estado.

Os maiores acumulados devem ser registrados nas macrorregiões Ibiapaba, Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité. Nas outras regiões, a chance é de chuva isolada, com intensidade variando de fraca a moderada.

Segundo a Funceme, as precipitações no litoral devem ser registradas, principalmente, no período da madrugada e da manhã. Já nas regiões Ibiapaaba e Litoral Norte, a chuva deve se concentrar no período da tarde e da noite.

As tendências de chuva no Ceará foram causadas pela aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Na região litorânea, também há influência de sistemas locais, como brisa terrestre.

O Ceará registrou, entre as 7h de quinta-feira (4) e 7h desta sexta (5), chuvas em pelo menos 110 municípios, conforme balanço da Funceme.