Chove em 110 municípios do Ceará em 24 horas; Caucaia registra maior volume

O Ceará registrou, entre as 7h de quinta-feira (4) e 7h desta sexta (5), chuvas em pelo menos 110 municípios, conforme balanço da Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 9h40 desta manhã.

Até essa atualização, a cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi a que registrou a maior chuva no período: houve precipitação de 62 milímetros (mm) no posto Sítios Novos. O município de Morada Nova foi o segundo com maior precipitação, com 56 mm.

São Gonçalo do Amarante, também na RMF, registrou 40 mm. Outras cidades com maiores registros são Senador Sá, com 50 mm, e Granja, com 40,4 mm. Na Capital, dois postos registraram chuvas, ambos com volumes pequenos: Messejana, com seis mm, e o da Água Fria, com quatro mm.

Até o momento, o posto Ibiapina, no município do mesmo nome, é o que registra o maior acumulado no mês: foram observados 165 mm, segundo a base de dados do órgão.

Previsão do tempo

A Funceme indica que, entre esta sexta-feira e o domingo (7), a previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões do Estado, com chuvas no litoral, em Ibiapaba e no Maciço de Baturité.

Já no Sertão Central e Inhamuns, poderá haver chuva isolada. As demais regiões também têm possibilidade de precipitações.

Confira as maiores chuvas no Estado entre as 7h desta quinta (4) e as 7h desta sexta (5)

Caucaia - posto Sítios Novos: 62 mm;

Morada Nova - posto Aruaru: 56 mm;

Senador Sá - posto Salão: 50 mm;

Maranguape - posto Olho D'água: 44 mm;

Morada Nova - posto Lagoa da Serra: 41 mm;

Granja - posto Sambaíba: 40,4 mm;

São Gonçalo do Amarante - posto São Gonçalo do Amarante : 40 mm;

São Gonçalo do Amarante - posto Croatá: 38,8mm;

Aurora - posto Sítio Tipi: 34,4 mm;

Redenção - posto Açude Acarape do Meio: 34 mm.