Ceará terá Observatório Costeiro e Marinho até o fim de 2021

De forma inovadora, o Ceará lançará, até o fim este ano, seu Observatório Costeiro e Marinho, instrumento que visa articular políticas públicas voltadas à zona costeira e à área marinha cearense.

Planejado há cerca de um ano, o Observatório Costeiro e Marinho do Ceará (OCMCeará) será o marco inicial das ações do Ceará que estão inseridas na Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021 a 2030), período definido em 2017 pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Marcelo Soares Coordenador do Cientista Chefe-Meio Ambiente Como se tornou uma lei, será uma política de Estado, independente do gestor. Tem tudo para funcionar pelas próximas décadas, produzindo informação"

Biodiversidade costeira e marinha

A criação do OCMCeará está dentro de um circuito de ações realizada há um ano. Entre elas, estão o inventário da fauna e da flora. “Isso já nos dá noção da nossa biodiversidade costeira e marinha”, detalha Marcelo.

Outro importante instrumento deste trabalho é o monitoramento da linha de costa cearense. Nisso, foi identificado um grave problema: 30% do litoral do Estado está em estado de erosão, enquanto 17% também tem tendência a erosão. “Isso é importante porque nossas praias tem um valor cultural, econômico também muito grande”, explica o pesquisador.

A iniciativa reunirá pesquisadores de universidades locais, a Marinha do Brasil, empresários, comunidades, representantes de 23 municípios costeiros, do Governo do Estado e da União. Este grupo irá atuar como um mecanismo de comunicação entre a gestão pública, a sociedade civil e as prefeituras, auxiliando na tomada de decisão referente à zona costeira cearense e seu ambiente marinho.

O OCMCeará será apresentado no próximo mês de julho, dentro da agenda do Planejamento Costeiro e Marinho do Ceará, no âmbito do Programa Cientista Chefe-Meio ambiente, realizado em parceria entre Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema) e Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

O grupo, que conta com pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará, de Universidade Estadual do Ceará (Uece) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), também está elaborando um plano de contingencia. “A zona costeira é um lugar de risco. A gente teve, recentemente, as manchas de óleo. Também o desabamento de falésias. Para isso, é preciso mapear esses riscos e traçar um plano”, explica Marcelo.

Importância

Diante deste cenário, Marcelo provoca: “Como fazer políticas públicas sem informação?”. É a partir disso que o Observatório terá papel importante. “Será uma junção de todo mundo que trabalha na área ao longo dos anos. A gente enxerga problemas: um, é a horizontalidade. Ninguém conversa com ninguém. Universidades, os municípios, o Estado, a União, a Marinha, empresários e comunidades vão dialogar”, reforça. Assim, esta rede poderá se conectar e utilizar informações que possa subjugar as políticas públicas.

O secretário de Meio Ambiente do Estado do Ceará, Artur Bruno, antecipa que representantes dos 23 municípios já estão articulados. Além dos 20 que compõem a zona litorânea cearense, foram incluídos também Eusébio, Pindoretama e Chaval, pela influência que as atividades costeiras exercem sobre a economia de suas cidades.

Legenda: Observação e planejamento costeiro e marinho do Estado devem ajudar na construção de políticas públicas mais adequadas. Foto: Eduardo Lacerda Barros / Divulgação Sema

Até agosto, a Sema deve concluir um trabalho de mapeamento, que incluirá as áreas de preservação dentro deste zoneamento, como dunas e mangues. Antes disso, em julho, o observatório deve ser apresentado.

“Nisso, podem entrar políticas como a implantação de placas que indicam locais adequados para esportes náuticos, áreas propícias para pesca. A partir dele, faremos um mapeamento. É uma integração entre entidades. Será espaço de debate, reflexão, monitoramento e de denúncia. A ideia é que não dá para cada um fazer sua parte sozinho”, justifica.

Após a apresentação, o Observatório será articulado a partir da escolha dos municípios de seus representantes, que podem ser, por exemplo, os secretários de Meio Ambiente ou Turismo. A ideia é ter reuniões regulares e, também, promover capacitações. “Quais melhores áreas para a pesca? Como fazer turismo sustentável? Ajudar os municípios a organizar suas políticas e seus programas”, pondera Marcelo.

“Na Europa, todos os países fizeram o planejamento de sua área marinha. Aqui no Ceará tem várias iniciativas, como os parques eólicos, o hidrogênio verde. Temos 294 comunidades de pesca artesanal de lagosta ou peixes e que precisam do mar para sua sobrevivência. A gente olha o mapa e só vê a parte da terra. A gente precisa dar um planejamento para isso”, acredita o pesquisador.

Além da articulação com os órgãos municipais, a Sema está recebendo sugestões da sociedade civil no processo de construção do Observatório Costeiro e Marinho do Ceará. As propostas podem ser enviadas para o e-mail cientistachefesema@gmail.com.

Membros do futuro OCMCeará:

Pesquisadores e técnicos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Sema), da Superintendência Estadual do Ceará (Semace), da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e da Marinha do Brasil;

Pesquisadores e técnicos do programa Cientista-Chefe, do Instituto de Ciências do Mar (Labomar/UFC), da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE);

Representantes dos 23 municípios costeiros do estado;

Representes da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec);

Comunidades costeiras