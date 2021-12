Brinquedo de parque de diversões em Iguatu quebra e usuários escapam pulando; veja vídeo

Um grupo de pessoas teve de saltar após falha de um brinquedo instalado em um parque de diversões, em Iguatu, no Interior do Ceará. Não há relatos de feridos. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (28).

Em nota divulgada nas redes sociais, o Parque Estrela informou que o problema ocorreu devido à quebra de um rolamento da estrutura. Segundo a empresa, os clientes receberam assistência e não houve feridos.

Legenda: Empresa afirma que possui alvará de funcionamento e toda a documentação regularizada Foto: Reprodução

O brinquedo “Surf” se movimenta em velocidade razoável para cima e para baixo, simulando uma onda. As pessoas ficam sentadas e são sustentadas por uma barra de ferro. Segundo o parque, durante o acidente, a trava de segurança estava acionada.

Nas imagens divulgadas, algumas pessoas precisaram pular para sair do equipamento.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que o Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndios (Cepi) realizou uma vistoria.

No local, constaram que as instalações estão conforme preconiza a legislação, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de montagem, saídas de emergência e rotas de fuga.

O brinquedo foi encaminhado para conserto em Fortaleza. Segundo o CBMCE, o proprietário solicitou perícia no equipamento.

Uma equipe retornará para novas verificações ainda nesta terça-feira (28).

VCrepórter

