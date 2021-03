Ceará registra chuvas em pelo menos 105 municípios; Fortim tem maior volume

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos (Funceme) indica registros de chuvas em, pelo menos, 105 municípios cearenses. Os números constam em boletim atualizado às 8h50 desta segunda-feira (1º) e dizem respeito às precipitações ocorridas entre as 7h do domingo (28) e as 7h desta manhã.

A cidade de Fortim, até o momento, registrou a maior chuva em território cearense: foram 85 milímetros (mm) até a última atualização. São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), vem logo em seguida, com 84,8 mm observados no posto Croatá. Três outros postos do município figuram entre os maiores volumes: o da Sede (52 mm), São Gonçalo do Amarante (43 mm) e Siupe (40 mm).

Além da cidade da RMF, os municípios de Horizonte (83 mm), Jijoca de Jericoacoara (80 mm) e Potengi (71 mm) figuram entre os com maiores registros. A Capital, conforme a plataforma da Funceme, observou 14 mm de chuva no posto Messejana até o fim da última atualização. Os números das chuvas desta segunda, que já deixou transtornos em alguns pontos da cidade, só devem aparecer no próximo balanço.

O mês de fevereiro se encerrou com chuvas acima da média no Estado. Foram observados 138,2 mm, enquanto a média histórica aponta 118,6 mm para o mês — um desvio de 16,5%.

Previsão do tempo

A Funceme prevê, para esta segunda, tempo com nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada no litoral. Há eventos de chuva esperados em outras regiões.

Já na terça-feira (2), a previsão de nebulosidade se mantém, mas com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba e no Cariri. As outras regiões devem ter chuvas isoladas.

Confira as maiores chuvas no Estado entre as 7h deste domingo (28) e as 7h desta segunda (1º)

Fortim - posto Fortim: 85 mm;

São Gonçalo do Amarante - posto Croatá: 84,8 mm;

Horizonte - posto Horizonte: 83mm;

Jijoca de Jericoacoara - posto Jericoacoara: 80 mm;

Potengi - posto Vila Alecrim: 71 mm;

Ibiapina - posto Ibiapina: 70 mm;

Aratuba - posto Camarão: 66 mm;

Itapipoca - posto Itapipoca: 56,5 mm;

Tururu - posto Fazenda São Domingos: 56 mm;

Ibiapina - posto Sítia Tauã de Baixo: 55 mm.