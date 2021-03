Fortaleza amanhece com chuva e ruas alagadas nesta segunda-feira (1°)

Diversos bairros de Fortaleza amanheceram esta segunda-feira (1°) com chuva. O dia marca o início do segundo mês da quadra chuvosa no Ceará. Já era prevista precipitação isolada durante a madrugada e a manhã, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos (Funceme).

A chuva trouxe transtornos ao tráfego nos arredores da Beira-Mar. Motoristas que passavam na Rua Carlos Vasconcelos, no início da manhã, e em outras vias próximas ao Aterro da Praia de Iracema precisaram enfrentar alagamento.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) afirmou que o alagamento foi causado pela obstrução da galeria de drenagem da Avenida Beira Mar. Uma equipe foi enviada até o local para realizar os reparos.

"A Seinf reitera que as obras de drenagem e urbanização da nova Av. Beira Mar possuem conclusão prevista para junho deste ano", afirmou a pasta.

Legenda: Chuva causa alagamento nos arredores da Avenida Beira Mar, no Aterro da Praia de Iracema Foto: Reprodução/VC Repórter

Também houve registro de alagamento na Avenida Francisco Sá, no Bairro Jacarecanga, e na Avenida José Bastos, no Rodolfo Teófilo.

Foto: Fabiane de Paula

Na Avenida Dois de Maio, no Bairro Passaré, uma árvore caiu durante a madrugada, bloqueou o tráfego na via e derrubou a fiação eletrônica.

Legenda: Chuva derruba árvore na Av. Dois de Maio, no Bairro Passaré Foto: Leàbem Monteiro

105 cidades do Ceará registram precipitações

A Capital teve chuva de 14 mm no posto Messejana entre as 7h de domingo (28) e as 7h desta segunda-feira (1°). Precipitações foram registradas em pelo menos 105 cidades cearenses nesse período. Os dados são da Funceme, do balanço de 8h10. Municípios da Grande Fortaleza estão entre os com maiores chuvas.

São Gonçalo do Amarante, no Litoral do Pecém, teve a segunda maior precipitação, com registro de 84,8 mm no posto Croatá, 52 mm no posto Sede e 43 mm no posto São Gonçalo do Amarante.

Legenda: Avenida José Bastos, na capital Foto: Fabiane de Paula

Tururu, também no Litoral do Pecém, teve acumulado de 56 mm. Pindoretama, no Litoral de Fortaleza, teve precipitação de 42 mm.

Para o restante da segunda-feira (1°), a previsão da Funceme é de nebulosidade variável na capital. A temperatura deve variar entre 24°C e 34°C.

Foto: Fabiane de Paula