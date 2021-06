Ato em Iguatu faz homenagem para as mais de 200 vítimas da Covid-19 na cidade

Velas foram acesas e espalhadas pela rotatória da Av. Marechal Castelo Branco, em Iguatu , na noite desta quarta-feira (23), para homenagear as mais de 200 vítimas feitas pela Covid-19 no município.

"Além de ser um dia simbólico, Dia de São João, a gente costuma, culturalmente, acender velas para o santo, hoje também é um dia da gente lamentar pelas 200 mortes que aconteceram já em Iguatu de Covid-19. Lembrar que são pessoas, são saudades e lutos de alguém. E é mãe, é pai, é filho, irmão, colega, amigo, esposa, namorada, que se perdeu nessa história", lamenta o ambientalista Dauyzio Alves, idealizador do tributo.

A inciativa partiu do grupocom intuito de honrar a memória das pessoas que vieram a óbito devido à doença, mas também protestar pela demora na aquisição depor parte do Governo Federal, que compra e distribui os imunizantes através do Ministério da Saúde.