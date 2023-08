Zanin arquiva processo contra Bolsonaro por omissão na compra de vacinas contra a Covid-19

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou, nesta quinta-feira (31), o processo movido pela Rede Sustentabilidade contra o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) por omissão na compra de vacinas contra a Covid-19 em 2020. Informações são do colunista Fausto Macedo, do Estadão.

Segundo o colunista, a decisão do ministro se deu devido à perda de objetivo, uma vez que a pandemia foi controlada e que as vacinas foram e seguem sendo aplicadas no País.

"Os esclarecimentos técnicos elaborados pelo Ministério da Saúde e trazidos aos autos evidenciam a inutilidade de eventual provimento judicial que discuta o conflito descrito na petição inicial", escreveu Zanin na determinação.

Entenda o processo

O processo foi protocolado em outubro de 2020 pela Rede Sustentabilidade. À época, a sigla exigia que Bolsonaro fosse obrigado a adquirir a vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac e pelo Instituto Butantan, de São Paulo.

Isso após o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciar que o Governo iria adquirir 46 milhões de doses do imunizante e o então presidente desautorizar o gestor. "Para o meu governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deve ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém", disse Bolsonaro.

De acordo com Fausto Macedo, o governo Lula foi a favor de extinguir o processo contra o ex-presidente.