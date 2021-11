Bolsonaro mostra suíte de luxo onde está hospedado no Bahrein: ‘diária de R$ 46 mil’

O presidente Jair Bolsonaro conduziu, nesta terça-feira (16), um tour pelo apartamento de luxo em que está hospedado em Bahrein, onde inaugurou uma embaixada brasileira. Segundo o chefe do Executivo nacional, a diária no local custa cerca de R$ 46 mil, valor que estaria sendo bancado pelo rei do país.

Bolsonaro desembarcou no Oriente Médio no último sábado (13), em uma viagem de uma semana para visitar três países.

Durante um evento em Dubai, Bolsonaro declarou que os ataques feitos ao Brasil em relação à Amazônia "não são justos" e convidou os presentes a conhecer a floresta que, segundo ele, "por ser úmida, não pega fogo".

Além do presidente, também estão hospedados no mesmo hotel a primeira-dama Michelle Bolsonaro, os filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro e a comitiva composta pelos ministros Paulo Guedes (Economia), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Braga Netto (Defesa) e Carlos França (Relações Exteriores). Também fazem parte da comitiva os secretários Flávio Rocha, de Assuntos Estratégicos, e Mário Frias, da Cultura.