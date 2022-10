Vídeo em que Alexandre de Moraes empossa Dias Toffoli como Ministro substituto do TSE viraliza

O vídeo em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, empossa o ministro Dias Toffoli como seu substituto viralizou nas redes sociais. Apesar de a notícia ter sido compartilhada como se Moraes estivesse saindo do órgão, o ministro segue como presidente do tribunal.

Alguns internautas levantaram rumores de que Moraes estava se afastando do TSE. No entanto, o vídeo se refere a posse Dias Toffoli como substituto, ocorrida na terça-feira (4). Ele assumirá uma das vagas destinadas a membros do Supremo Tribunal Federal (STF) na Corte Eleitoral, aberta com a posse da ministra Cármen Lúcia como titular da Casa.

Na composição do TSE, três dos sete membros são ministros do STF, com os respectivos substitutos.

Atualmente, compõem o tribunal, nas vagas destinadas ao STF, os ministros Alexandre de Moraes (presidente), Ricardo Lewandowski (vice-presidente) e Cármen Lúcia, nos cargos efetivos. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça ocupam duas vagas de substitutos. Dias Toffoli assume a terceira cadeira.

Discurso durante a posse

Durante a solenidade, o presidente do Tribunal, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou a “satisfação” por ter a presença, na Justiça Eleitoral, pela segunda vez, de um colega e magistrado que já integrou a Corte, inclusive atuando na Presidência do TSE nas Eleições Gerais de 2014.

“Queria dizer da minha alegria do retorno do ministro Toffoli ao TSE. Tenho certeza e convicção de que o regresso dele vem em ótima hora. No momento em que ocorrem as Eleições Gerais, o ministro vai poder contribuir com sua experiência. É sabido da sua paixão pela Justiça Eleitoral, e quem ganha é o Tribunal, especialmente esta Presidência, que pode contar com a contribuição de três ex-presidentes desta Corte”, afirmou Moraes.