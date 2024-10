Vídeo de Janja falando em inglês viraliza por erro de português; veja

Cidadãos ou "cidadões"? A primeira palavra é a forma correta do plural de cidadão. Por não seguir a regra da maioria das flexões gramaticais de número para substantivos terminados em -ão, o termo pode gerar algumas confusões. Este pode ter sido o caso da primeira-dama Janja Lula da Silva que, em vídeo divulgado no último domingo (29), usou "cidadões" para se referir ao plural do nome, e o conteúdo viralizou nas redes devido ao erro.

Nas imagens, gravada no Central Park, em Nova York, Estados Unidos, no contexto do festival Global Citizen, realizado no sábado (28), a primeira-dama se referiu aos “cidadãos globais” usando a palavra “cidadões”: “Hello, global citizens. Não estou aí hoje com vocês, mas estou aqui, no Central Park, para fazer um importante chamado aos 'cidadões' globais”, disse.

VEJA VÍDEO

Veja também PontoPoder Governo Lula se recusa a informar sobre gastos de Janja em Nova York

Apesar de a legenda do vídeo estar correta, o erro na pronúncia não passou desapercebido pelos internautas, que destacaram o fato. "Aprende a falar o português primeiro”, comentou um usuário na publicação; “achei que esse vídeo era fake, ela falou 'cidadões' mesmo”, escreveu outro.

Na manhã desta terça-feira (1º), o vídeo do episódio continua no ar. A publicação original já acumula mais de 20 mil curtidas, de 4 mil comentários e de 700 compartilhamentos no Instagram.