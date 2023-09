Vice-governadora do Ceará, Jade Romero anuncia gravidez de segundo filho com Marcelo Paz

A vice-governadora do estado do Ceará, Jade Romero (MDB), anunciou na tarde deste domingo (24) que está grávida do terceiro filho. Ela já é mãe de Igor, de 19 anos, e de Mateo, de um ano e sete meses.

O segundo filho de Jade foi o primeiro com o presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, que também já é pai de Marcel, de 15 anos, fruto de casamento anterior do gestor. Na gravidez recém-anunciada por Jade Romero, o sexo do bebê também foi revelado: será uma menina.

"Família é tão bom que sempre cabe mais um... dessa vez mais UMA! Nossa primeira menina está a caminho e compartilhamos essa alegria com vocês. Feliz domingo a todos!", escreveram Jade e Marcelo Paz nas redes sociais.

Quando ainda era secretária da antiga pasta do Esporte e Juventude durante o governo Camilo Santana (PT), em 2021, Jade e Marcelo Paz anunciaram a gravidez de Mateo, nascido em fevereiro de 2022.

Cinco meses depois, ela foi a escolhida para ser candidata a vice-governadora na chapa do então candidato Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Ceará, sendo eleita para o primeiro cargo Executivo da carreira em primeiro turno com 54,01% dos votos válidos.

Além da vice-governadoria, Jade Romero é também secretária das Mulheres do Ceará.