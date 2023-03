Vereadores tentam derrubar sucessor de Yanny Brena da presidência da Câmara em Juazeiro do Norte

Um grupo de vereadores de Juazeiro do Norte, durante a sessão desta quinta-feira (16), tentou anular a eleição para a presidência da Câmara Municipal que ocorreu na última terça-feira (14), marcada após a morte da vereadora Yanny Brena (PL), então presidente do Legislativo, vítima de feminicídio pelo ex-namorado, no início do mês.

Os parlamentares entraram com um recurso ao Plenário, dispositivo regimental previsto para contestar decisões tomadas pela presidência. A justificativa é de que não houve "transparência e publicidade" da eleição para todos os vereadores, e que por isso a votação estaria prejudicada.

A condução da eleição foi feita pelo então vice-presidente da Casa, vereador Raimundo Júnior. Por 12 votos e com chapa única, os vereadores elegeram Capitão Vieira (PTB) como sucessor de Yanny Brena.

Impasse na votação

Mesmo com chapa única, a votação ainda dividiu a Câmara. Isso aconteceu porque, ao longo da semana, o grupo da base do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) articulou lançar outra chapa.

Após as negociações, o nome escolhido foi o do subtenente Edinaldo Moura (PL), suplente de Yanny, que atualmente é diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Juazeiro do Norte.

Contudo, o político não compareceu à posse e enviou pedido para assumir a função no Legislativo após 15 dias da vacância. Ele argumentou que precisaria fazer a transição para o novo diretor do Demutran.

Legenda: Capitão Vieira (PTB) foi eleito presidente da Câmara de Juazeiro do Norte Foto: Facebook/Câmara de Juazeiro do Norte

O grupo, já nesta quinta, afirmou que vereadores "foram surpreendidos por decisão do presidente em exercício que, sem qualquer aviso prévio, seja por e-mail, WhatsApp ou ligação, qualquer comunicação oficial ou portaria, publicação oficial no Diário Oficial ou qualquer outro meio, decidiu relizar a eleição para o cargo vago durante a sessão".

Assinaram o recurso pedindo a anulação da eleição os vereadores José João Alves de Almeida (PSB), Rosane Macedo (Cidadania), Darlan Lobo (PTB), Janú (republicanos), Hebert Bezerra (PSDB), Bilinha (PMN) e Rafael Cearense (Podemos).

Trâmite

Após a leitura do recurso em plenário, o presidente Capitão Vieira (PTB) submeteu o pedido de cancelamento à comissão de Constituição e Justiça, que votou verbalmente e de forma unânime pela rejeição do pedido.

Essa decisão foi colocada, logo em seguida, ao Plenário, para que pudesse apreciar em uma nova votação. Por 11 votos a 5, os vereadores acompanharam a decisão da comissão, e o recurso foi arquivado pela Casa.

